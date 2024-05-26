"Yargı Veda" canlı yayını saat kaçta, hangi kanalda yayımlanacak?

Ay Yapım imzalı dizi Yargı dizisi bugün ekran macerasını sonlandıracak. Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nden gerçekleşecek “Yargı Veda” programı için son hazırlıklar yapılıyor. İlk bölümden itibaren Yargı’da rol alan oyuncular ve emek verenlerin de katılacağı gecede, sürpriz isimlerin sahne alacağı öğrenildi.

YARGI VEDA CANLI YAYINI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Saat 19.00'da başlayacak olan "Yargı Veda" programı, canlı yayınlarla Kanal D, teve2 ve D-Smart Dizi Smart Max kanallarından, bu kanalların sosyal medya hesaplarından ve D-Smart GO' dan izleyici ile buluşacak.

YARGI'DA YER ALAN İSİMLER



Sema Ergenekon’un usta kaleminin Ali Bilgin rejisiyle buluştuğu dizinin başrollerinde Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz yer alırken onlara Uğur Polat, Cezmi Baskın, Zeyno Eracar, Uğur Aslan, Defne Kayalar, Alican Yücesoy, Arda Anarat, Pınar Çağlar Gençtürk, Nilgün Türksever, Onur Özaydın, Naşit Özcan, Sermet Yeşil, Ayşegül Cengiz, Muttalip Müjdeci, Ulvi Kahyaoğlu, Beren Nur Karadiş, Zeynep Atılgan, Merve Ateş, Gece Işık Demirel, Duygu Serin, Tolga Canbeyli, Onur Tekin, Çağrı Atakan ve Dilara Çakır gibi usta ve genç isimler eşlik ediyor.