Yaşar Bakır olayı nedir? "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım" dedi üfürükçü çıktı

Sosyal medya kendisini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçı olarak tanıtan üfürükçü Yaşar Bakır olayını konuşuyor. 3 milyon TL değerindeki evini ve tüm birikimini Bakır'a kaptıran Ayten Akyol'un iddiaları sosyal medyaya damga vurdu.

Yaşar Bakır olayı nedir? "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım" dedi üfürükçü çıktı

ile Tatlı Sert'te yine çok ilginç bir olay yaşandı. Programa katılan 56 yaşındaki Ayten Akyol, evlilik vaadiyle dolandırıldığını anlattı. Akyol'a kendisini istihbaratçı olarak tanıtan Yaşar ise üfürükçü çıktı

Yaşar Bakır olayı nedir? "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım" dedi üfürükçü çıktı - 1

ÜFÜRÜKÇÜ ÇIKTI

İddialara göre, kanser ile mücadele eden Ayten Akyol, ablasının kendisine baksın diye gönderdiği Yaşar Bakır'a aşık oldu. 3 milyon TL değerindeki evini ve tüm birikimini de Bakır'a kaptıran Ayten Akyol, "Yaşar kendisini MİT'çi olarak tanıttı. Beni evlilik vaadiyle kandırdı. MR'a girdiğimde çıkarttığım altını da çaldı" ifadelerini kullandı. 

Anlı, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde istihbaratçıyım" diyen Yaşar Bey'in aslında üfürükçülük yaptığını açıkladı. Canlı yayına bağlanan kişiler Yaşar Bey'in babasının da bu işi yaptığını, başka insanlardan da bu şekilde dolandırdığını söyledi.

Yaşar Bey ise iddialara göre sevgilisinden aldığı evi geri vereceğini söyledi ancak sözünü tutmayıp kaçtı. Dolandırılan Akyol, Yaşar'ın ablasının kömürlüğünde saklandığını söyledi. Kayıp adamın ablası ise Yaşar'ın evde olmadığını belirtti ve iddiaları reddetti.

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