Yiğit Poyraz kimdir? Survivor'a katılacağı kesinleşen isimlerden biri oldu

Survivor All Star'da yarışacak sekizinci yarışmacı Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Yiğit Poyraz, Survivor All Star'a katılacağı kesinleşen isimlerden biri oldu. Acun Ilıcalı haberi; "Katıldığı sene Survivor’da çok başarılı bir sezon geçiren Poyraz, şampiyonluğu kafaya koydu ve All Star’a katılıyor. "  sözleriyle duyurdu. Peki, Yiğit Poyraz kimdir?

Yiğit Poyraz kimdir? Survivor'a katılacağı kesinleşen isimlerden biri oldu

Performansı ile 2021'e damga vuran Yiğit Poyraz, bir kez daha Survivor'da mücadele edecek.

YİĞİT POYRAZ KİMDİR?

Yiğit Poyraz, 26 Aralık 1994 tarihinde dünyaya geldi. Bodrum’da büyüdüğünü belirten Yiğit Poyraz, 2009 yılında Robert Kolej’i yatılı olarak kazanarak İstanbul’a yerleşti.

2015 yılında Boğaziçi Üniversitesi işletme bölümüne girdi. 1 sene Sydney Uni’de exchange programı ile eğitim gördü.

8 yaşından beri basketbol oynuyan Yiğit Poyraz, 2 senedir halalarıyla birlikte İtalyan ve Amerikan markalar ağırlıklı olmak üzere tekstil mümessilliği yapıyor.

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