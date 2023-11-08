Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı

O3 Medya ve Ortaks Yapım'ın yapımcılığını üstlendiği Yıldızlar Bana Uzak dizisinin ayrıntıları belli oldu. Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı. Peki, Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları kimler?

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı

Yıldızlar Bana Uzak dizisine ilişkin ilk ayrıntılar belli oldu. 23 Ekim'de çekimleri başlayan Yıldızlar Bana Uzak sırlarla dolu aşk ve intikam hikâyesiyle izleyicileri derinden etkileyecek. 

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı - 1

YILDIZLAR BANA UZAK KADROSU

Başrollerini Furkan Andıç ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor. Usta oyuncular Gürkan Uygun ve Murat Daltaban'ın da yer aldığı dizide, Rami Narin, Elifcan Ongurlar, Evrim Doğan, İnanç Konukçu, Goncagül Sunar, Yaprak Medine, Baran Can Eraslan, Ela Yörüklü, Önder Selen, Deniz Atam ve çocuk oyuncu Mustafa Enis Bilir rol alıyor.

Yıldızlar Bana Uzak dizisi oyuncuları ve konusu açıklandı - 2

YILDIZLAR BANA UZAK KONUSU

Kadir ve Aslı… Onların aşkı unutulacak ya da zamana yenilecek bir aşk değildir. Sonsuza kadar hatırlanacak kutsal bir bağ gibidir. Ama Kadir’in hapse girmesi hem de Aslı’nın babasının katili olarak hapse girmesi bütün güzel anıların yitip gitmesine yol açar. Aslı bu darbenin etkisiyle savrulurken Kadir’in artık tek bir amacı vardır. Masumiyetini ispatlamak ve hapishanede kendisine yol gösteren Yahya ile birlikte bu oyunu oynayan Varnalı ailesinden intikam almak… Gerçekler ortaya çıktığında ise içlerinde küllenmiş aşk ateşi yeniden alev almaya yüz tutacak olsa da, geçmişe gömülmüş büyük sırlar yüzünden o büyülü mutluluk bir kez daha avuçlarından kayıp gitmek üzeredir.

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