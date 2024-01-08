Yusuf Kavuk cinayetinin ayrıntıları: Katili kim çıktı, nasıl öldürüldü?

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 6 aydır kayıp olarak aranan 31 yaşındaki bir çocuk babası Yusuf Kavuk'un cansız bedeni Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ormanlık alanda toprağa gömülü olarak bulundu.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün düzenlediği eş zamanlı operasyonla; Yusuf Kavuk'un sevgilisi Derya Altun, Altun'un annesi ve kız kardeşini, olayda başından beri adı geçen Harun Ateş'i gözaltına aldı. Ateş, arkadaşı olan Kavuk'u öldürdüğünü itiraf etti.
Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullanmıştı. Ailesi oğullarının Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtmişti.
GÖRGÜ TANIĞI KONUŞMUŞTU
Yayına bağlanan bir izleyici 4 Temmuz'da Harun Ateş ile Yusuf Kavuk'un tartıştığını 'Benim evleneceğim kadınla sen nasıl birlikte olursun' diye bağırdığını, gri bir arabaya binip gittiklerini söylemişti.
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