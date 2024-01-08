Yusuf Kavuk cinayetinin ayrıntıları: Katili kim çıktı, nasıl öldürüldü?

Derya'nın her geçen gün yalanlarını öğrendiğini belirten aile, "Derya 3 yıl boyunca oğlumuzu kandırmış. Derya sadece Yusuf ile değil başka kişilerle de konuşuyormuş" ifadelerini kullanmıştı. Ailesi oğullarının Derya Altun ile ilişkisi olduğunu ve onunla görüşmeye gidip bir daha geri dönmediğini belirtmişti.

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞMUŞTU Yayına bağlanan bir izleyici 4 Temmuz'da Harun Ateş ile Yusuf Kavuk'un tartıştığını 'Benim evleneceğim kadınla sen nasıl birlikte olursun' diye bağırdığını, gri bir arabaya binip gittiklerini söylemişti.