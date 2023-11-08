Yusuf Kavuk'a ne oldu, bulundu mu? Yusuf Kavuk olayının ayrıntıları

Yusuf Kavuk'un kaybıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğu ifade edildi. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüpheleri artırdı.

GÖRGÜ TANIKLARI ESKİ PATRONA DİKKAT ÇEKTİ

Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Yusuf Kavuk'u son gören kişinin eski patronu Arsen Bey'in olduğu ifade edildi.



Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" dedi.Yusuf'un kendisini Makedonya tatilinden döndükten sonra aradığını belirten Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi" sözlerini kullandı.Daha önce gelen ihbar telefonlarında da "askeri personel" ifadesinin kullanılması dikkat çekti