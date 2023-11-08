Yusuf Kavuk'a ne oldu, bulundu mu? Yusuf Kavuk olayının ayrıntıları

Yusuf Kavuk'un kaybıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Alaçatı'da aşçılık yapan Yusuf Kavuk'un Bursa'dan kaybolduğu ifade edildi. Yusuf Kavuk'un nerede olduğu sırrını korurken canlı yayında konuşulanlar da şüpheleri artırdı.
GÖRGÜ TANIKLARI ESKİ PATRONA DİKKAT ÇEKTİ
Yusuf Kavuk'un Alaçatı'da aşçılık yaptığı dönemde tanıştığı Derya Altun ve kardeşleriyle kurduğu arkadaşlığın boyutu ise akılları karıştırdı.Evli olduğu öğrenilen Derya Altun'la ilişkisi olduğu öne sürülen genç aşçı Yusuf Kavuk'un nerede olduğu belirsizliğini koruyor. Yusuf Kavuk'u son gören kişinin eski patronu Arsen Bey'in olduğu ifade edildi.
Genç aşçının görüştüğü son isim olarak dikkat çeken Arsen Bey, "Yusuf'un telaşlı bir hali yoktu. Bir arkadaşından da bahsetmedi" dedi.Yusuf'un kendisini Makedonya tatilinden döndükten sonra aradığını belirten Arsen Bey, "Kendisini askeri personel olarak tanıtan bir kişinin kendisini tehdit ettiğini söyledi" sözlerini kullandı.Daha önce gelen ihbar telefonlarında da "askeri personel" ifadesinin kullanılması dikkat çekti
İDDİALARI YALANLADI
Yusuf Kavuk'un özel ilişkilerinden sohbet boyunca hiç bahsetmediğini vurgulayan Arsen Bey, "Yusuf'un kız arkadaşlarını da pek tanımazdım" diye konuştu.
Müge Anlı, "Aşağıda Yusuf'u beklediğini öne süren Harun Bey'in 500-600 güzellik merkezi var. İşi başından aşkın olan bir kişi" ifadelerine yer verdi.
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınına bağlanan Harun Ateş, sesinin kısılması nedeniyle konuşmakta zorlandı.Yusuf'un kaybolduğu dönemde Harun Ateş'in yanında çalışan kişilerden birinin daha kaybolduğuna dair iddialar ise Harun Ateş tarafından yalanlandı.
YAYINA BAĞLANMADI
Harun Ateş, bahsedilen kişilerin şu an Bursa'da olduğunu söyledi. Canlı yayında sürekli bahsi geçen Derya'nın programa bağlanmaması hem ailenin hem de Müge Anlı'nın tepkisini çekti.
Genç aşçı Yusuf'un yakınları iddialar ardından gözyaşı döktü.
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