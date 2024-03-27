Zeynep Oymak "Ömer" dizisine konuk oluyor

Pazartesi akşamı Star TV'de izleyici karşısına çıkan Ömer dizisine oyuncu Zeynep Oymak konuk oluyor.

Zeynep Oymak "Ömer" dizisine konuk oluyor

Başrollerini Selahattin Paşalı, ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi her pazartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ömer ile Gamze'nin tüm imkansızlıklara rağmen tutundukları aşkı konuk alan diziye oyuncu Zeynep Oymak konuk oluyor.

Zeynep Oymak dizide; Ömer'in başka biri sanarak tanıştığı “İlkim” karakterine hayat verecek.

Zeynep Oymak "Ömer" dizisine konuk oluyor - 1

ÖMER SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Ömer'in 25 Mart akşamı yayınlanan 49. bölümüne; ayrılık kararı alsalar da kopayan Ömer ile Gamze'den Ömer'in başkasıyla evlenme isteği damga vurdu. İşte Ömer son bölümde yaşananlar...

ÖMER 50. BÖLÜM FRAGMANI

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