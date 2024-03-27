Zeynep Oymak "Ömer" dizisine konuk oluyor

Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay'ın paylaştığı Ömer dizisi her pazartesi yeni bölümüyle izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Ömer ile Gamze'nin tüm imkansızlıklara rağmen tutundukları aşkı konuk alan diziye oyuncu Zeynep Oymak konuk oluyor.

Zeynep Oymak dizide; Ömer'in başka biri sanarak tanıştığı “İlkim” karakterine hayat verecek.