Ziver Armağan Açıl Dilek Taşı'ndaki performansıyla gündem oldu: Dilek Taşı'nın Hüseyin'i Ziver Armağan Açıl kimdir?

Dilek Taşı dizisindeki performansıyla takdir toplayan Ziver Armağan Açıl, Bilkent Üniversitesi İİSBF İktisat Bölümü’nü okuduktan sonra, Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldu. Yine aynı okulda Yönetmenlik Yüksek Lisans öğrenimine devam etti.



Mavi Sahne’nin oyunları olan: Ağır Hata, Hiç, Tuluatmasyon, Gılgameş, Aşk Grevi, Misafir, Alemin En Güzel Hikayesi’nde oynadı.



Halen Moda Sahnesi’nin 2017-2018 sanat sezonunda seyirciyle buluşan “Fırtına” adlı oyunda oynadı.



Ağır Hata

Oyunun Oyunu

Hadi Öldürsene Canikom

Ruhlar Gelirse oyunlarını yönetti.

Newton Bilgisayardan Ne Anlar (İzmir Devlet Tiyatrosu)

Ziyaretçi (Trabzon DevletTiyatrosu)

Pir Sultan Abdal (Sadri Alışık Tiyatrosu)

Dans Eden Eşek (Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Kral Aranıyor (Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Karmakarışık (Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Peer Gynt (Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları)

Nasreddin İnadın Sonu (Van Devlet Tiyatrosu)

İstanbul Efendisi (Eskişehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) oyunlarında koreograf olarak görev aldı.



Yer Aldığı sinema projeleri:



Boşa Giden Her Şey (2016)

Gidilmemiş Yollar (2015)

Karbeyaz (2011)

Son İstasyon (2010)

Gölgeler (2008)

Göz Bağı (2007)



Beni Affet adlı dizide "Komiser Savaş" rolünde oynadı.