Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

Ebru Şahin ile Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.
Ardından Çeşme'de de bir düğün organize eden ünlü çiftten Ebru Şahin, Star'da yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara dönmüştü.
TATİLE ÇIKTILAR
Dizi final yaptıktan sonra eşi Cedi Osman ile tatile çıkan ünlü oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.
Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü basketbolcunun annesi Binela Osman, oğlu ve gelinini fotoğrafladı.
Cedi Osman da Ebru Şahin de bu kareyi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ülü çiftin deniz kenarında verdikleri poz, büyük ilgi gördü.
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