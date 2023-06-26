Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

Son olarak Star TV'de yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisinde başrol oynayan Ebru Şahin, final sonrası basketbolcu eşi Cedi Osman ile tatile çıktı. Osman'ın annesi Binela Osman, oğlu ve gelininin fotoğrafını paylaştı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

ile , iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Ardından Çeşme'de de bir düğün organize eden ünlü çiftten Ebru Şahin, Star'da yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara dönmüştü.

TATİLE ÇIKTILAR

Dizi final yaptıktan sonra eşi Cedi Osman ile tatile çıkan ünlü oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: İyi ki doğdun her şeyim

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Zaman zaman keyifli anlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çiftten yeni bir fotoğraf geldi. Ünlü basketbolcunun annesi Binela Osman, oğlu ve gelinini fotoğrafladı.

Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu - 1

Cedi Osman da Ebru Şahin de bu kareyi kendi sosyal medya hesaplarından paylaştı. Ülü çiftin deniz kenarında verdikleri poz, büyük ilgi gördü.

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