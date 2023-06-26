Ebru Şahin ile Cedi Osman'dan mutluluk pozu

Ebru Şahin ile Cedi Osman, iki yıllık birlikteliklerini evlilikle taçlandırmış ünlü çift, 1 Temmuz 2022'de Makedonya’nın Ohrid şehrinde nikah masasına oturmuştu.

Ardından Çeşme'de de bir düğün organize eden ünlü çiftten Ebru Şahin, Star'da yayınlanan "Yüz Yıllık Mucize" dizisiyle ekranlara dönmüştü.

TATİLE ÇIKTILAR

Dizi final yaptıktan sonra eşi Cedi Osman ile tatile çıkan ünlü oyuncu, deniz, kum ve güneşin tadını çıkarıyor.