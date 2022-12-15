Emina Jahovic Umre'ye gitti

Şarkıcı Mustafa Sandal ile 10 yıllık evliliğini 2018'de bitiren Emina Jahovic, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Son dönemde nafaka açıklamalarıyla gündemden düşmeyen Sırp şarkıcı, Umre'ye gitti.

Emina Jahovic Umre'ye gitti

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Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

Emina Jahovic'ten nafaka açıklaması

Çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal ile evliliğini yaklaşık dört yıl önce sonlandıran Emina Jahovic, açıklamarıyla zaman zaman gündem oluyor.

UÇAK BİLETİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde maneviyata yönelen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı.

Emina Jahovic Umre'ye gitti - 1

MEDİNE'DEN İLK POZ

Protez tırnaklarını çıkarması dikkatlerden kaçmayan Emina Jahovic, Medine'ye gittiğinde de başörtülü pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

Emina Jahovic Umre'ye gitti - 2

"ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"

Öte yandan Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda "Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?" sorusuna; "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" yanıtını vermişti.

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