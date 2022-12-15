Emina Jahovic Umre'ye gitti

Çocukları Yaman ve Yavuz'un babası Mustafa Sandal ile evliliğini yaklaşık dört yıl önce sonlandıran Emina Jahovic, açıklamarıyla zaman zaman gündem oluyor.



UÇAK BİLETİNİ PAYLAŞTI

Şimdilerde maneviyata yönelen 40 yaşındaki Sırp şarkıcı, önceki gün sosyal medya hesabından Medine'ye aldığı bileti paylaştı.

MEDİNE'DEN İLK POZ



Protez tırnaklarını çıkarması dikkatlerden kaçmayan Emina Jahovic, Medine'ye gittiğinde de başörtülü pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. paylaşımına yorum ve beğeni yağdı.

"ERKEĞİN SORUMLULUK ALMASI LAZIM"



Öte yandan Emina Jahovic geçtiğimiz haftalarda "Ünlü anneler bir yandan çalışıyor ise sizce nafaka almalı mı?" sorusuna; "Ben karışmak istemiyorum ama ben de aynı sorunu yaşadım. Erkeğin sorumluluk alması lazım, ailesine tabii ki bakması lazım. Erkek, erkek adam gibi davranmalı. Çocuklarının nafakasını ödemeli" yanıtını vermişti.