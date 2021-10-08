Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal'a: Mal varlığı annesinin üstünde, kendini fakir gösteriyor

Mustafa Sandal’ın açtığı ‘nafaka iptali’ davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic, ünlü şarkıcının evlilik süresince aldığı tüm gayrimenkulleri annesi adına kaydettirdiğini iddia etti.

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Mustafa Sandal’ın açtığı ‘nafaka iptali’ davasına cevap veren eski eşi Emina Jahovic avukatı aracılığıyla mahkemeye dilekçe sundu.







Jahovic dilekçede, "Mustafa Sandal kendisini hiçbir geliri olmayan, adeta karnını zor doyuran, nafaka yüzünden borç batağında yüzen biri olarak tasvir etmiştir. Oysa tüm beyanları gerçeğe aykırı iddialardan ibarettir" denildi.







Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Çocukların velayetinin Jahovic’te olduğunun anlatıldığı cevap dilekçesinde, "Mustafa Sandal, yükümlü olduğu nafakayı ödememiş, boşanma kararında üstlenmiş olduğu hiçbir edimi yerine getirmemiştir. Bu davayı açarak kendisini babalıktan da boşandı zannetmektedir" ifadeleri yer aldı.







Dilekçede ayrıca Çubuklu’daki evin evlilik sırasında alındığı belirtilerek şöyle denildi: "Mahkeme kararına göre Mustafa Sandal, Çubuklu’daki evin kira gelirini müvekkilimize ödemekle yükümlü kılınmıştır."







"Ne var ki 3 yıldan beri sadece keyfi ve eksik bir şekilde kira gelirini müvekkile ödemiş, nafaka borcunu da hiçbir şekilde ödememiştir. Tüm bu nedenlerle davanın reddini istiyoruz.”