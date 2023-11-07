Esra Çömelek ile dini nikahlı olduğu iddia edilen şarkıcı Doğuş ve eşi sessizliğini bozdu

FEYZA ALTUN DUYURDU

Avukatı Feyza Altun aracılığıyla iddialara cevap veren Doğuş, hakkındaki yasak aşk iddiasını kesin bir dille yalanladı. Doğuş'un 9 yıllık eşi Hoşkedem Hidayetkızı da yasal süreç başlattıklarını duyurdu.

Doğuş'un avukatı Feyza Altun, Instagram hesabından yaptığı açıklamada;



"Didem Arslan Yılmaz'la Asla Vazgeçme isimli programda geçen hafta ısrarla adını geçirdiğiniz müvekkilim Doğuş hakkındaki iddiaların gerçeğe aykırı olduğunu kamuoyuna arz ederiz. Müvekkilimin Alaattin isimli bir menajeri hiçbir zaman olmamıştır. Ayrıca müvekkilim Doğuş Mahir Düz isimli şahsı da tanımamaktadır ve hiçbir şekilde ilişkileri bulunmamaktadır. Programınızda yayınlanan, müvekkilin habersizce ve izni olmaksızın çekilmiş görüntülerinin yayınlanması; hem kaydeden hem de yayınlayan açısından Türk Ceza Kanununun 133. ve 34. maddeleri ile özel hayatın gizliliğini düzenleyen Kişisel Verileri Koruma Kanununa aykırıdır ve suç teşkil etmektedir.



Müvekkilim Doğuş'un evlilik hayatı ise kendisine özel olup sorumlu olduğu tek kişi de sevip saydığı ve şu an güzel bir evlilik yürüttüğü, çocuklarının annesi olan hanımefendidir. Hanımefendinin isminin zikredilmesi ve çocukların güvenliğini ihlal edecek ve psikolojisini bozacak şekilde yayın yapılması hem müvekkilimin eşinin hem de çocuklarının kişisel haklarına saldırı ve özel hayatlarının gizliliğinin ihlali niteliğindedir. Bu nedenle bu yayınların derhal durdurulmasını talep ederiz. Yukarı açıklanan hususlar sebebiyle tüm yasal işlemleri başlattığımız, müvekkilin kişilik hakkını zedeleyen her türlü söylem ve iftiraya karşı sonuna kadar gideceğimizi kamuoyuna arz ederiz." ifadelerini kullandı.