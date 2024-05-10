Eurovision finali ne zaman, saat kaçta ve nasıl izlenir?

Bu yıl 68’incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda yarı finaller tamamlandı. 7 Mayıs'taki ilk yarı final gecesinde Sırbistan, Portekiz, Slovenya, Ukrayna, Litvanya, Finlandiya, Kıbrıs, Hırvatistan, İrlanda ve Lüksemburg final biletini almıştı. 9 Mayıs'taki ikinci yarı final akşamında ise İsrail, Letonya, Avusturya, Hollanda, Norveç, Estonya, Ermenistan, İsviçre, Gürcistan ve Yunanistan finale katılmaya hak kazandı.



EUROVİSİON FİNALİ NE ZAMAN?



Eurovision finali 11 Mayıs gecesi düzenlenecek ve kazanan ülke belli olacak.



Final yarışmaları, saat 21:00'da başlayacak.



Eurovision 2024, "Eurovision Song Contest" resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayında takip edilecek.



5 ÜLKE DOĞRUDAN KATILACAK



Yarışmanın beş ülkesi Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve Birleşik Krallık her yıl olduğu gibi yarışma finaline doğrudan katılıyor.



