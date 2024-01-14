Game of Thrones'un yıldızı Kit Harington ruhsal rahatsızlığını açıkladı

2019 yılında alkolizm nedeniyle rehabilitasyona giren 37 yaşındaki Kit Harington, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) teşhisi konduğunu açıkladı.

İngiliz aktör, “Hayatımın buna bağlı olduğunu fark ettim. Şans eseri doğru zamanda doğru yerdeydim. Orada yeni bir hayat kurmayı başardım." dedi.

Sarhoş olarak rehabilitasyona girdiğini ve orada ayıldığını söyleyen Harington, artık 2 yaşındaki oğlu ve 6 aylık kızına baba olmaya odaklandığını kaydetti.



DEHB, kişinin odaklanma sorunu yaşamasına ve dürtüsel davranışlar sergilemesine neden olan bir hastalık olarak biliniyor.



“Kafam odadaki her şeye aynı anda gitmek istiyor" diyerek hastalığını açıklayan Harington, küçük çocuklarıyla oynarken bazen "huzursuz" olduğunu ekledi.



"ŞU AN İŞİME DÖNMEKTE ZORLANIYORUM"

Belirli zamanlarda baba olmanın yanı sıra oyunculuk kariyeriyle de baş etmenin kendisi için ne kadar zor olduğunu kaydeden aktör, “Şu anda işime dönmekte zorlanıyorum. Çoklu görevleri pek iyi yapamıyorum” dedi.

