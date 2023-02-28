İskenderun’daki Aziz Nikola Kilisesi’nin bir kısmı yıkıldı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen İskenderun'daki Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nin bir kısmı yıkıldı.
skenderun Rum Ortodoks Kilisesi Fukara Vakfı Başkanı Cem Teymur, AA muhabirine, yıkımın ardından kilisenin ibadete kapatıldığını söyledi.
Kilisenin aynı kaderi yapıldıktan kısa bir süre sonra da yaşadığını aktaran Teymur, "1860'lı yıllarda inşasına başlanmış, yapılmış, ibadete açılmış ve 1872 yılında Hatay'da meydana gelen yine büyük, yıkıcı depremde hasar görmüş ve 1876 yılında tekrar ibadete açılmış" dedi.
Teymur, yaşadıkları felaketi kısa sürede atlatmayı ümit ettiklerini vurgulayarak, kilisenin ciddi anlamda hasar gördüğünü ifade etti.
"KİLİSE CİDDİ TAHRİBATA UĞRADI"
Yaralarını sardıktan sonra kilisenin kısa sürede ibadete açılmasını ümit ettiklerini belirten Teymur, "Ön cephe tamamen yıkıldı. Arka tarafları doğu ve batı cephesindeki duvarlar tamamen ayrıldı. Aziz Nikola kilisemiz ciddi bir tahribata uğradığı için zaten bir ibadetin olması söz konusu değil. Zaten herhalde ya önemli bir restorasyon olacak ya da yıkılacak orası" diye konuştu.