İskenderun’daki Aziz Nikola Kilisesi’nin bir kısmı yıkıldı

"KİLİSE CİDDİ TAHRİBATA UĞRADI"

Yaralarını sardıktan sonra kilisenin kısa sürede ibadete açılmasını ümit ettiklerini belirten Teymur, "Ön cephe tamamen yıkıldı. Arka tarafları doğu ve batı cephesindeki duvarlar tamamen ayrıldı. Aziz Nikola kilisemiz ciddi bir tahribata uğradığı için zaten bir ibadetin olması söz konusu değil. Zaten herhalde ya önemli bir restorasyon olacak ya da yıkılacak orası" diye konuştu.