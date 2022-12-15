Pamukkale kış mevsiminde de turist çekiyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 'beyaz cennet' Pamukkale, kış aylarında da yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişinin gezdiği travertenleri, antik havuz ve Hierapolis antik kentiyle ünlü Pamukkale'yi, bu yılın ilk 11 ayında, 1 milyon 906 bin kişi ziyaret etti.



BÖLGE TURİSTLERDEN İLGİ GÖRÜYOR



Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan, beyaz travertenler ile ünlü Pamukkale'ye kış mevsimine rağmen yerli ve yabancı turistler yoğun ilgi gösteriyor. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla ziyaretçilerini hayran bırakan Pamukkale'ye gelen turistler, travertenler üzerinde yürüyüş yapıyor. 'Beyaz Cennet'te doğal ortamın keyfini çıkaran ziyaretçiler, cep telefonlarıyla fotoğraf ve video çekerek, bu anları ölümsüzleştiriyor. Pamukkale'de bulunan Hierapolis Antik Kenti'nde, yaz-kış 36 derece su sıcaklığa sahip 2 bin 500 yıllık Kleopatra antik termal havuzu da kış mevsimi ve soğuk havaya rağmen bölgeye gelen turistlerden ilgi görüyor.



FARKLI ÜLKELERDEN GELEN BİRÇOK TURİST VAR



Türkiye'de ören yerleri arasında en çok ziyaret edilen yer olan Pamukkale'ye geçen yıl 1 milyon 200 bin 650 kişi geldi. Doğal güzelliği ve tarihi dokusuyla yılın her mevsiminde ziyaretçilerini ağırlayan Pamukkale'de ziyaretçi sayısı geçen yıla göre bu yılın ilk 11 ayında artarak 1 milyon 906 bin kişiye ulaştı. Bu yılın kasım ayında ise beyaz cenneti 125 bin 227 kişi ziyaret etti. Türkiye'de birçok tatil bölgesini Alman ve Rus turistler ziyaret ederken Pamukkale'ye genellikle Meksika, Brezilya, Malezya, Endonezya, Moğolistan ve Hindistan gibi uzak coğrafyadan turistler geliyor.

