Sinop turizm potansiyelini artırıyor

Türkiye'nin kuzey ucu Sinop turizm potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Sinop turizm potansiyelini artırıyor

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Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan ve yıllık bir milyonu aşkın ziyaretçiye ev sahipliği yapan 'ta, kentin mevcut turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Üç tarafı denizle çevrili, bir doğal liman kenti olma özelliğine sahip Türkiye'nin kuzey ucu Sinop, temiz sahilleri, tarihi yapıları ve denizle ormanın iç içe girdiği tabiat parklarıyla özellikle yaz aylarında ziyaretçi akınına uğruyor. Yaşanan yoğunluk nedeniyle konaklama ve nitelikli yeme, içme mekanlarının yetersiz kaldığı kentte, bu sorunların aşılması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Sinop turizm potansiyelini artırıyor - 1

TURİZME KAZANDIRILACAK

Sinop merkez ve Gerze ilçesi arasındaki sahilin belirlenen bölümlerinin Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Alanı ilan edilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerdeki kültür varlıklarının korunarak turizme kazandırılması ve bölgede nitelikli konaklama tesislerinin oluşturulması amaçlanıyor. Daha önce turizm alanı ilan edilen dört yaylanın turizm imar planlarının tamamlanmasında sona yaklaşıldı. Söz konusu yaylaların sürecin ardından yapılacak yatırımlarla birer cazibe merkezi haline getirilmesi öngörülüyor.

Sinop turizm potansiyelini artırıyor - 2

2022 VERİMLİ GEÇTİ

Kentte ayrıca tarihi kale surları ile Tarih Cezaevi ve Müzesi'nde başlatılan restorasyon çalışmaları sürüyor. Her iki tarihi yapı yeni yılda tekrar turizmin hizmetine sunulacak. İl Kültür ve Turizm Müdürü Metin Süren, AA muhabirine, 2022 yılının turizm açısından Sinop adına verimli geçtiğini söyledi. Yıl içinde 15 kruvaziyer gemisinin kenti ziyaret ettiğine dikkati çeken Süren, bu gelişmenin kent ve ülke turizmi açısından memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.

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