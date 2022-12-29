Termal otel rezervasyonlarında yeni yıl bereketi yaşanıyor

Tatilciler, zengin mineralli termal sularıyla ünlü Afyonkarahisar'da, 42 derecedeki termal havuzlardan yılın her dönemi yararlanabiliyor. Aralarında 5 yıldızlı otellerin de olduğu birçok tesiste yerli ve yabancı turistler hem tatil yapıyor hem de çeşitli rahatsızlıklarına tedavi imkanı buluyor.



Türkiye'nin birçok yerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra başta yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları da kentte yoğunluk oluşturuyor.



Tarihi, doğal güzellikleri ve yöresel lezzetleriyle de kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alan kent, misafirlerini çeşitli etkinliklerle ağırlamaya hazırlanıyor.

"MEMNUNİYET ORANLARIMIZI YÜKSELTECEĞİZ"

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği Başkanı ve 5 yıldızlı bir termal otelin genel müdürü Ali Gümüşhan, AA muhabirine, kış olmasına rağmen tüm otellerin bahçesindeki havuzlara girildiğini söyledi.



Gelen misafirlerin yeni yıl akşamı güzel vakit geçireceğini aktaran Gümüşhan, "2023 yılına dinlenerek, eğlenerek girecekler. Biz de misafirlere en iyi hizmeti sunacağız. Memnuniyet oranlarımızı yükselteceğiz" diye konuştu.



Yeni yılın hafta sonuna denk gelmesinden dolayı tüm otellerin iki günlük paket satış yaptığına değinen Gümüşhan, "Afyonkarahisar'da devre mülklerle yaklaşık 27 bin yatak kapasitesi var. Doluluklara baktığınızda genel ortalama yüzde 90'dır. Ama 5 yıldızlı oteller, yüzde 100 doluluk oranı yakalamış durumda. Misafirler tarihi turistik yerleri de gezebilecek. Yurt dışından gelenler var. İlgiden memnunuz. 2023 iyi bir yıl olur. Tüm otellerde çocuklar için de animasyon var" dedi.



GURBETÇİLERİN İLGİSİ YOĞUN



Bir otelin genel müdürü Ünal Özgen de yeni yıla yoğun misafir ilgisiyle gireceklerini dile getirdi.



Yeni yıl için genelde il dışından kente gelenlerin olacağını anlatan Özgen, "Yurt dışından da Almanya'da Belçika'da kalan gurbetçi misafirler de yeni yılı geçirmek için oteli tercih ediyor" bilgisini paylaştı.



Belçika'dan tatile gelen Gökgül Aslan, her yıl termal tatile geldiklerini belirterek, "Oteller çok güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.