Gizem Avcı kimdir? Survivor Gizem Avcı kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

Survivor 2023 yarışmacıları arasında yer alan Gizem Avcı, izleyiciler tarafından merak ediliyor. Güzelliği ve hırslı yapısıyla dikkat çeken Gizem Avcı hakkında internet üzerinden araştırmalar başladı. Peki, Survivor Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında, nereli ve mesleği ne?

SURVİVOR GİZEM AVCI KİMDİR?



Gizem Avcı, 27 yaşındadır ve aslen Ispartalıdır. Yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

2021 yılında Hukuk Fakültesini bitirdikten sonra İstanbul Barosuna kayıtlı olarak hizmet vermeye başlayan Gizem Avcı avukatlık mesleğini icra etmektedir.