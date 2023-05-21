Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu

Bolu'nun doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı

Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu

Bolu’da çam ormanlarının arasında yer alan Gölcük Tabiat Parkı hafta sonunda tatilcilerin akınına uğradı. Bolu merkeze 10 kilometre uzaklıkta bulunan Gölcük Tabiat Parkı’nda hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güzel havayı fırsat bilen ziyaretçiler, dinlenmek için tabiat parkına geldi.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu - 1

Özellikle Ankara, İstanbul ve çevre illerden günübirlik turlarla gelenler nedeniyle göl çevresindeki oturma alanlarının tamamı doldu. Tatilciler, eşsiz manzarasıyla görsel bir şölen oluşturan parkta, iskele üzerinde bol bol fotoğraf çektirip, piknik yaptılar.

Gölcük Tabiat Parkı'nda bahar yoğunluğu - 2

Bazı tatilciler de golf araçlarına binerek göl çevresinde tur atarak keyifli anlar yaşadı.

N-LIFE HABERLERİ

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