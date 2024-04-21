Grammy ödüllü American Idol şarkıcısı Mandisa Lynn Hundley hayatını kaybetti

Grammy kazanan ve American Idol yarışmasında yer alan şarkıcı Mandisa Lynn Hundley, 47 yaşında hayatını kaybetti. Mandisa'nın menajeri BBC'ye yaptığı açıklamada, sanatçının evinde ölü bulunduğunu söylerken, "Şu anda ölüm nedenini ya da daha fazla ayrıntıyı bilmiyoruz" diye konuştu. 2006'daki Idol sezonunda jüri üyesi olan Paula Abdul, People'a yaptığı açıklamada onu "gerçek bir ışık kaynağı" olarak nitelendirdi.

Hıristiyan müziği alanında bir kariyer oluştururken önemli başarılar elde eden sanatçı, aralarında 2011 tarihli "What If We Were Real", 2009 tarihli "Freedom" ve 2007 tarihli True Beauty'nin de bulunduğu albümleri Grammy adaylığı elde etti.