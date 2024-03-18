Hande Yener'in acı günü! "Dünyamı kaybettim"

BEYİN KANAMASI GEÇİRMİŞTİ



Yener’in annesi 2015 yılında beyin kanaması geçirerek hastanede tedavi altına alınmıştı. Ünlü şarkıcı o dönem annesinin sağlık durumuyla ilgili "Annem kalp hastası. Bu nedenle bazı ilaçların içmiyor. Kanı sulandıran bir ilacı var, onu kullanmadığı zaman kanı iyi sulanmayınca bu sonuç çıkmış. Başka bir hastaneye nakli yapılacak. Tam olarak iyileşmiş değil, felç olma riski taşıyan bir hastalık o yüzden şimdiden bazı önlemlerin alınması lazım." demişti.



BABASINI 2012'DE KAYBETTİ



Yener, 2012 yılında babası Erol Özyener'i de kaybetmişti.

Nefes darlığı şikayetiyle Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özyener, hastaneden çıkmaya hazırlandığı sırada tekrar fenalaşmıştı.

Kalp krizi geçirdiği açıklanan Özyener, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.