Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Jason Moore'un oturduğu Hayalimdeki Düğün filmi 13 Nisan 2024 tarihinde Star TV ekranlarında yer alacak Filmin başrollerini Jennifer Lopez , Josh Duhamel , Sônia Braga , Jennifer Coolidge , Lenny Kravitz ve Cheech Marin paylaşıyor.

Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu



Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak inatçı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.