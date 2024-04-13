Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

2022 yapımı bir Amerikan romantik - aksiyon ve komedi filmi Hayalimdeki Düğün beyaz perde ardından televizyon izleyicileriyle buluşacak. Peki, Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yönetmen koltuğunda Jason Moore'un oturduğu Hayalimdeki Düğün filmi 13 Nisan 2024 tarihinde Star TV ekranlarında yer alacak Filmin başrollerini Jennifer Lopez , Josh Duhamel , Sônia Braga , Jennifer Coolidge , Lenny Kravitz ve Cheech Marin paylaşıyor.

Hayalimdeki Düğün (Shotgun Wedding) filminin konusu

Genç bir çift olan Darcy ve Tom evlenmeye karar verir. Bu, onların dışarıdan oldukça sevecen gözüken ancak inatçı ailelerinin de bir araya gelmesi demektir. Bu durum kutlama için tehlike oluşturacak olsa da onları bekleyen tek sorun bu değildir. Düğünde konuklardan biri rehin alınınca işler iyice karışır. Sevdiklerini korumak için ellerinden geleni yapan çiftin ilişkisi de bu süreçte sınanır.

N-LIFE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...