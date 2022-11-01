Hulusi Kentmen kimdir? Hulusi Kentmen neden Google tarafından Doodle oldu? (Hulisi Kentmen'in hayatı)

Ünlü sinema ve tiyatro sanatçısı Hulusi Kentmen, 1993 yılında vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Sevilen Yeşilçam oyuncusunun neden doodle olduğu merak edilmeye başladı. Hulusi Kentmen'in Google tarafından unutulmayıp Doodle olmasının ardından, Hulusi Kentmen'in hayatı, doğum günü ve vefat ettiği yıla ilişkin tarihler araştırılıyor. Peki, Hulusi Kentmen neden Doodle oldu?



HULUSİ KENTMEN NEDEN DOODLE OLDU?



Hulusi Kentmen, Google tarafından Doodle olmasıyla birlikte nedeni merak edilmeye başladı. Google, konuyla alakalı yaptığı açıklamada;



“Bugünün Doodle'ı, aktör Hulusi Kentmen’i saygıyla anıyor. Kentmen, Türk sinemasının Yeşilçam döneminin en sevilen ve en üretken oyuncularından biriydi.



20 Ocak 1912'de Tırnovo, Bulgaristan'da doğan Kentmen, İzmit Körfezi’nde büyüdü. Akçakoca İlkokulu’ndaki tiyatro salonunda oyunculuğa olan ilgisi başladı. Kentmen, Deniz Kuvvetleri'nde görev yaparken düzenli olarak halk tiyatrolarında oyunlar oynadı ve ünlü tiyatro yönetmeni Burhanettin Tepsi’nin dikkatini çekti.



Kentmen 1940'lı yıllarda sinema dünyasına attıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Oynadığı tatlı sert baba figürü, kendisinin en çok hatırlandığı rollerden oldu. 40 yılda 500’e yakın filmde rol alan Kentmen, Yeşilçam filmlerinin ‘babası’ olarak anılmaya başlandı.



Bugün Türkiye'de sert ama babacan bir kişiliği belirtmek için hala “Hulusi Kentmen gibi” ifadesi yaygın olarak kullanıyor. ” açıklamasında bulundu.



Buna göre; Hulusi Kentmen'in Doodle olma sebebini Google sadece anma olarak açıkladı.



HULUSİ KENTMEN KİMDİR?



Hulusi Kentmen, 1912 yılında Tırnovo'da doğdu. İzmit Körfezi’nde büyüdü. Akçakoca İlkokulunun tiyatro salonunda ilk sanat denemelerini yaptı. Deniz Kuvvetlerinde astsubay olarak görev aldı. Astsubaylık görevi 1961 yılında sona erdi. Üstlerinin hoşgörüsüyle askerlik mesleğini sona erdirene kadar sanat icra etti.



Halkevleri’nde tiyatroya başladı. Burhan Tepsi tarafından keşfedildi. Bilinen ilk oyunlarını, Rahmi Dilligil tarafından kurulan Ses Tiyatrosu’nda oynadı. Halkevi’nde Reşit Baran’ın yönettiği Hisse-i Şaiya oyunuyla profesyonel olan Kentmen, 1942’de Sürtük filmiyle sinema oyunculuğuna başladı.



İlk ciddi rolünü Ferdi Tayfur’un Senede Bir Gün adlı filmiyle oynadı. Sinemaya başladıktan sonra da zaman zaman tiyatro oyunlarında sahne aldı. Şehir Tiyatroları’nda sahnelenen Çatallı Köy oyununda rol aldıktan sonra 1965 yılında bu oyunu, oyuna konu olan köyde (Afyon’un Emirdağ ilçesinin Çatallı köyünde) Hüseyin Baradan, Şahin Tek ve diğer oyuncularla birlikte sahneledi. Kurduğu Hulusi Kentmen Tiyatro Topluluğu ile çeşitli oyunları sahneye koydu, turneye çıktı. Bazı televizyon reklamlarında rol aldı.



Birçok filminde, Kentmen’i, Kemal Ergüvenç, bazı filmlerinde ise Rıza Tüzün seslendirdi. Kentmen, 1942-1988 yılları arasında 500’e yakın filmde rol aldı.



1938’de Refika Kentmen’le evlendi. Volkan adlı bir oğlu ve daha sonra iki torunu oldu. Amatör olarak fotoğrafçılıkla da ilgilendi ve keman çaldı. 1980 yılında İzmir Fuarı’nda Akasyalar Gazinosu’nda Hülya Koçyiğit’in kadrosunda çıktı; keman çalıp parodiler yaptı.



Türk sinemasında bir klasik olan oyuncu 81 yaşında 20 Aralık 1993’te böbrek yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. Karacaahmet Mezarlığı’nda yatmaktadır. Sanatçının aslına oldukça benzer balmumu heykeli yapıldı. Ekim 2020’de İzmit’te hayatının bir bölümünün geçtiği evin müze yapılması kararlaştırıldı.n girebilirsiniz.