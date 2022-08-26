İbrahim Tatlıses'in yaralandığı kazada, kamyonet sürücüsünün ifadesi ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, içinde İbrahim Tatlıses'in bulunduğu minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralanan 8 kişi, tedavilerinin ardından taburcu oldu.



Kamyonet sürücüsü Gültekin Gülsoy'un, ifadesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybettiğini ve kazanın şokunu yaşadığını söylediği öğrenildi.



TARAFLAR ŞİKAYETÇİ OLMADI



Kazayla ilgili tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı, kamyon sürücüsü Gültekin Gülsoy'un yapılan muayenesinde, kanında 0,10 promil alkol tespit edildiği belirtildi.



Dün gerçekleşen kazada İbrahim Tatlıses'in içinde bulunduğu minibüs, yağmurun kayganlaştırdğı yolda kamyonetle çarpışmış ve iki araç da şarampole yuvarlanmıştı.