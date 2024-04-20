İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası çocuklarla buluştu

Çocuklar için 40 yıldan beri konser verdiğini ve "Sihirli Karpuz"un sahnelediği 4. kitabı olduğunu dile getiren Griffiths, şöyle konuştu:



"3 çocuk kitabı yazmıştım, eşim 'Artık yeter.' demişti. Önceki yazdı, tatilde hep erken kalkıp sanki maillerimi kontrol edermiş gibi hikayeyi yazdım. Kitap meydana çıkınca eşime gösterdim, o da çok sevindi tabii. 'Sihirli Karpuz'da cini bir meyve içine koymak istedim, hangisi olduğunu düşünürken, eşimin yazın her gün severek yediği karpuz olsun dedim."



Daha önce Avrupa'da birçok kez bu konseri verdiğini belirten Griffiths, "Bu tarz müzik çok az çalındığı için çok ilgi görüyor. Mesela bence en güzeli ney. Cami içinde yankıyla çalan ney o kadar sükunet veriyor ki... Çin enstrümanı da çok ilginç. Tabii ki Burhan'ın darbukası ve kanun da çok güzel. Ekiptekiler, bu enstrümanları dünyada en iyi çalan müzisyenler." ifadelerini kullandı.