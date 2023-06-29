Jeff Bezos’un nişanlısı Lauren Sanchez'den tatil fotoğrafları

Ünlü milyarder Jeff Bezos ve nişanlısı Lauren Sanchez, uzun süreli bir tatile çıktı. 2019’dan beri birlikte olan çift, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un mega yatı Koru ile seyahatlerini sürdürüyor. Sanchez de bikinili paylaşım yapmaya adeta doyamıyor. 59 yaşındaki Bezos'un 53 yaşındaki Amerikalı haber sunucusu sevgilisi, tatilden bikinili paylaşımlarıyla gündemde.

Çift, Avrupa’nın çeşitli yerlerinde manzaraları seyrederek 500 milyon dolarlık yatın keyfini çıkarırken, Sanchez de düzgün fiziğini gözler önüne seren sosyal medya paylaşımları yapıyor.