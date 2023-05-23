Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Lauren Sanchez ile nişanlandı

Amazon’un kurucusu ve dünyanın üçüncü en zengin insanı olan Jeff Bezos ile yaklaşık 5 senedir birlikte olduğu sevgilisi Lauren Sanchez nişanlandı. İlk kez 2019 yılında birlikte olduklarını duyuran çift, ilişkisini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti.
Özel birkaç etkinlikte beraber görüntülenen çift, 2022 yılında Washington'da verdikleri ortak röportajda Bezos'un servetinin hayır işlerinde kullanılması üzerine projelerini duyurmuştu.
Bezos, Sanchez için "Hayatımda tanıdığım en cömert ve en güzel kalpli insan. Çok ilham verici" ifadelerini kullandı.
Amazon'un kurucusu Jeff Bezos daha önce Mackenzie Scott ile evliydi. 25 senedir evli olan çiftin 4 çocuğu bulunuyor. Jeff Bezos ile Scott'ın boşanmasının nedeni olarak gösterilen Sanchez gösterilmişti.
Öte yandan Bezos ile birlikteliğinden önce Sanchez'in başından dört nişan geçmişti. Eski bir sunucu olan Sanchez 2005'te Patrick Whitesell ile evlenmiş ancak bu evlilik 2019'da Bezos ile ilişkisinin ortaya çıkmasıyla sona ermişti. Bu ilişki, Bezos'un 4 çocuğunun annesi olan MacKenzie Scott ile 25 yıllık evliliğini de sona erdirmişti.