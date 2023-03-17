Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı

90'lı yıllara damgasını vuran Friends dizisiyle tanınan Jennifer Aniston, ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Adam Sandler ile Murder Mystery (Gizemli Cinayet) filminin ikincisi için tekrar bir araya geldi. 54 yaşındaki oyuncu, Paris'te düzenlenen galadaki şıklığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Prömiyerde klasik saç modelinden vazgeçmeyen oyuncu, dore renkte ışıltılı bir elbise tercih etti. İp askılı elbisesini minimal takılarla kombinleyen oyuncu, stiliyle çok beğenildi. Filmin prömiyerinde oyuncunun filmden rol arkadaşları Melanie Laurent, Dany Boon ve Kuhoo Verma da yer aldı.

2019 yılında serinin ilk filmi için bir araya gelen Aniston ve Sandler, daha önce Just Go With It (2011) filminde başrolleri paylaşmıştı.



Film, 31 Mart'ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.