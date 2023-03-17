Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı

Hollywood'un sevilen ismi Jennifer Aniston, başrollerini Adam Sandler ile paylaştığı Murder Mystery 2 (Gizemli Cinayet 2) filminin prömiyerine katıldı. Oyuncunun kırmızı halı stili gündem oldu.

Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı

90'lı yıllara damgasını vuran Friends dizisiyle tanınan , ABD'li ünlü komedyen ve oyuncu Adam Sandler ile Murder Mystery (Gizemli Cinayet) filminin ikincisi için tekrar bir araya geldi. 54 yaşındaki oyuncu, Paris'te düzenlenen galadaki şıklığıyla sosyal medyada gündem oldu.

Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı - 1

Prömiyerde klasik saç modelinden vazgeçmeyen oyuncu, dore renkte ışıltılı bir elbise tercih etti. İp askılı elbisesini minimal takılarla kombinleyen oyuncu, stiliyle çok beğenildi.

Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı - 2

Filmin prömiyerinde oyuncunun filmden rol arkadaşları Melanie Laurent, Dany Boon ve Kuhoo Verma da yer aldı.

Jennifer Aniston yeni filminin prömiyerinde şıklığıyla tam not aldı - 3

2019 yılında serinin ilk filmi için bir araya gelen Aniston ve Sandler, daha önce Just Go With It (2011) filminde başrolleri paylaşmıştı.

Film, 31 Mart'ta dijital platformda izleyiciyle buluşacak.

N-LIFE HABERLERİ

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