Kendini Arayan İnsan: Seyyid Ahmet Arvasi kimdir?

Eserleri ve dünya görüşü



İlk şiiri 1954'te yayımlanan usta yazar, Aras Dergisi, Yeni Düşünce, Yeni İstanbul, Devlet, Ülkü-Bir, Genç Arkadaş, Hasret, Nizam-ı Alem, Milli Eğitim ve Kültür'ün de arasında bulunduğu mecralara yazılar kaleme aldı.



İlk eserleri "Kendini Arayan İnsan" ile "İnsan ve İnsan Ötesi" adlı kitaplar tanınmasına ve yazılarının takip edilmesine katkı sağladı.



Gençlere yönelik hazırladığı "Türk-İslam Ülküsü" ile "Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz" çalışmaları, "İlm-i Hal" ve "Doğu Anadolu Gerçeği" eserleri hayatında okuyucuyla buluştu.



"Eğitim Sosyolojisi", "Milletlerin İtibarı" ve "Manevi Yönelişler"in arasında bulunduğu eserler, Arvasi'nin vefatından sonra gazete ve dergilerde yayımlanan makalelerinden derleme olarak kitaplaştırıldı.



Ayrıca Arvasi'nin düşünce dünyasını anlatan çeşitli yazarlar tarafından kaleme alınan kitap, makale ve tebliğler de bulunmaktadır.



Milli unsurların ön planda olması gerektiğini savundu



Türk-İslam ülküsüne gönül veren bir kişi olarak tanınan Arvasi, din, ahlak, eğitim, politika, sosyoloji, estetik, tasavvuf, felsefe, ideoloji ve fetih gibi farklı konularda metinler kaleme aldı.



Eserlerindeki ırkçılığa varmayan bir milliyetçilik anlayışı dikkati çeken yazar, eğitimde metot açısından evrensel unsurlardan yararlanılması, amaç ve içerikte ise milli hususların ön planda olması gerektiği görüşüne eserlerinde yer verdi.



Siyasi görüşleriyle de öne çıkan Arvasi, çeşitli alanlarda "Müslüman Türk milleti ve onun devleti güçlüyse, İslam dünyası da güçlüdür." inancını ifade etti.



Eserleri



Ahmet Cezar Arvasi ismiyle 1955'te yayımlanan "Sır" ve vefatından sonra 1989'da okuyucuyla buluşan "Şiirlerim" kitabı bulunan Arvasi'nin eserlerinden bazıları şöyle:



"Türk-İslam Ülküsü", "Kendini Arayan İnsan", "İnsan ve İnsan Ötesi", "Diyalektiğimiz ve Estetiğimiz", "Şiirlerim", "Eğitim Sosyolojisi", "Doğu Anadolu Gerçeği", "İleri Türk Milliyetçiliğinin İlkeleri", "Hasbihal", "İlm-i Hal", "Size Sesleniyorum"