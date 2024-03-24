Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk ödülü kazandı (Final sorusu ve cevabı ne?)

KİM MİLYONER OLMAK İSTER 5 MİLYONLUK SORU VE CEVABI



Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?



A: Mercimek



B: Soğan



C: Nohut



D: Sarımsak

Berk Göztaş, sorunun doğru yanıtı olan 'C' şıkkını seçerek 5 milyon TL'yi kazanan ilk yarışmacı oldu.



BERK GÖKTAŞ KİMDİR?

Berk Göktaş, Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde ikinci sınıf öğrencisi.

