100 yıllık sembol fotoğraf sahnede canlandırıldı

Uşak'ta 1933'te Hüseyin Kazım Özler tarafından çekilen, Milli Mücadele döneminde Anadolu insanını yansıtan ve tüm Türkiye’nin özümsediği, bağrına bastığı "Cumhuriyet'i Biz Böyle Kazandık" fotoğrafının canlandırılması için Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu (OBBKT) oyuncuları çalışma yaptı.

Altınordu’da kentin çeşitli mevkilerinde sergilenen etkinlikte oyuncular Milli Mücadele'nin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin hangi şartlarda kurulduğunu gösteri olarak sahnelediler.

