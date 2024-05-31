158 sanatçıdan ortak açıklama: Sokak hayvanlarının yanındayız

Sokak hayvanlarının “uyutulma” yasa tasarısına bir tepki de yazar ve sanatçılardan geldi.



Zülfü Livaneli’den Murathan Mungan’a, Ayşe Kulin’den İnci Aral ve Gündüz Vassaf’a, 158 isim bir araya gelerek sokak hayvanlarının yanında olduklarını belirten bir açıklama yayımladı.



“Sanatçılar ve yazarlar olarak 'Toplayamazsın hapsedemezsin, öldüremezsin' diyen sese sesimizi katıyoruz” vurgusu yapılan ortak açıklamada, “Sokak hayvanlarının yaşam haklarını korumak; sağlıklı, mutlu, özgür yaşamalarını sağlamak için yaratılacak her türlü kamusal çözümün parçası olmaya hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Dünyada birbirimizi tamamlıyoruz. Onlar yoksa eksiğiz” ifadesi kullanıldı.

