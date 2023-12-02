19. Ankara Kitap Fuarı açıldı

Eylül Fuarcılık tarafından ATO Congresium'da gerçekleştirilen Ankara Kitap Fuarı'nda 500'ü aşkın yazar, okurlarıyla buluşacak. Onur konuğunun yazar ve eleştirmen Gülseren Budayıcıoğlu'nun olduğu fuarın konuk ülkesi ise Güney Kore olarak belirlendi. 10 gün sürecek fuarda 1000'den fazla etkinlik düzenlenecek.



Fuarda, Türkiye Haber Kameramanları Derneği ve Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneğinin destekleriyle 77 gazetecinin 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerdeki anılarından oluşan "Sarsılma" isimli kitabı da yer alıyor.



Dernek Başkanı Aytekin Polatel, kitabın yaklaşık 8 aylık bir sürecin ardından oluşturulduğunu anlattı. Kitabın en iyi analiz yapabilen meslek grubu olan gazetecilerin afet analizlerini içerdiğini belirten Polatel, kitabın bu mesleği yapmak isteyenler için bir kılavuz niteliğinde olduğunu dile getirdi.



Her habercinin bölgede farklı yerlerde görev yaptığını belirten Polatel, arama kurtarma çalışmaları da dahil olmak üzere birçok anının kitapta yer aldığını söyledi.



"Sarsılma" isminin acılara rağmen kendine gel, yıkılma anlamına geldiğini ifade eden Polatel, "Yaşanan anlar yıllar da geçse unutulmayacak. Hepimizin yüreğine, benliğine işledi. Bunları yazıya döküp unutulmasın istedik." dedi.



19. Ankara Kitap Fuarı, 10 Aralık Pazar akşamına kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.

