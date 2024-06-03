1970 Türkiye Güzeli Asuman Tuğberk kimdir, neden öldü? (Erkan Yolaç'ın eşi Asuman Tuğberk'in hayatı)

Asuman Tuğberk, 30 Kasım 1951 tarihinde İzmit'te dünyaya geldi. 1970 yılında Türkiye Güzeli seçildikten sonra mankenlik, ve kadın giyim üzerine modacı olarak kariyerine devam eden Asuman Tuğberk Yolaç, 1976 yılında evlendiği eşi Erkan Yolaç ile birlikte Yolaç AŞ'yi kurdu. Aynı zamanda uzun yıllar Erkan Yolaç Show'un yapımcılığını üstlendi.

Asuman Tuğberk Yolaç, 2 Haziran 2024 yılında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören 1970 Türkiye güzeli Asuman Tuğberk, 72 yaşındaydı.