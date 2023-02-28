2023 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Ruben Östlund oldu

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı açıklandı. 2023 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı iki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund oldu.



Başrollerinde Woody Harrelson, Harris Dickinson, Dolly De Leon ve Charlbi Dean gibi isimlerin yer aldığı Hüzün Üçgeni filmi ile geçtiğimiz yıl Cannes'da En İyi Film ödülünü alan yönetmen, jüri başkanı olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.