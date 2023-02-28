2023 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Ruben Östlund oldu

Bu yıl 76'ncısı düzenlenecek olan prestijli Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı geçtiğimiz yıl birçok ödüle layık görülen Hüzün Üçgeni filminin yönetmeni Ruben Östlund oldu.

2023 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Ruben Östlund oldu

Birbirinden iddialı filmlerin Altın Palmiye için yarışacağı Festivali'nin jüri başkanı açıklandı. 2023 'nin jüri başkanı iki Altın Palmiye ödüllü İsveçli yönetmen Ruben Östlund oldu.

Başrollerinde Woody Harrelson, Harris Dickinson, Dolly De Leon ve Charlbi Dean gibi isimlerin yer aldığı Hüzün Üçgeni filmi ile geçtiğimiz yıl Cannes'da En İyi Film ödülünü alan yönetmen, jüri başkanı olmaktan onur duyduğunu dile getirdi.

2023 Cannes Film Festivali'nin jüri başkanı Ruben Östlund oldu - 1

Yönetmen, 1973 yılında jüri başkanlığı yapan efsane oyuncu Ingrid Bergman'dan bu yana başkanlık yapacak ilk İsveçli olacak. Cannes Film Festivali bu yıl 16-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

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