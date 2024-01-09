2024 Altın Küre Ödülleri'nin reytingleri arttı

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer bgaşı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı.

KAZANANLAR TAM LİSTE

Variety'nin haberine göre gecenin reytingleri geçtiğimiz yıla kıyasla yükseldi. Bu yıl ilk kez CBS kanalında yayınlanan ve Hollywood'un en ünlü isimlerinin katıldığı ödül töreni, 9, 4 milyon kişi tarafından izlendi.

