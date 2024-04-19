2024 BAFTA Ödülleri'nin tarihi açıklandı

İngiltere'nin Oscar'ları olarak bilinen BAFTA ödülleri'nin ne zaman düzenleneceği belli oldu.

2024 BAFTA Ödülleri'nin tarihi açıklandı

İngiliz Film ve Televizyon Sanatları Akademisi (BAFTA) Ödülleri 2025 yılında 16 Şubat'ta sahiplerini bulacak.

Bu yıl 77'ncisi düzenlenen BAFTA Ödülleri'ni kazananlar, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Royal Albert Hall'de düzenlenen törenle açıklanmıştı. 13 adaylığı olan Oppenheimer filmi gecede "En İyi Film" dahil 7 dalda ödül kazandı. Filmin yönetmeni Christopher Nolan en iyi yönetmen, başrol oyuncusu Cillian Murphy en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görüldü.

2025 Oscar Ödülleri ise 2 Mart'ta düzenlenecek.

Oscar'ın habercisi BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar

Oscar'ın habercisi BAFTA Ödülleri'ne damga vuran anlar

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