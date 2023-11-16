2024 Oscar Ödülleri'nin sunucusu Jimmy Kimmel oldu

Amerika’nın ünlü talk şov yıldızı Jimmy Kimmel dördüncü kez Oscar sahnesine dönüyor. Kimmel’ın gelecek yıl 96'ncısı düzenlenecek olan Oscar ödüllerinde sunuculuk yapacağı açıklandı. Duyurunun yapılmasının ardından Kimmel "Hep Oscar Ödülleri'ni dördüncü kez sunmanın hayalini kurmuştum" diyerek espri yaptı.
Geçtiğimiz yıl "Her Şey Her Yerde Aynı Anda" (Everything Everywhere All at Once) filminin 7 ödül kazandığı gecede unutulmaz anlar yaşandı. Rihanna'nın ilk Oscar performansı, Jimmy Kimmel'ın Will Smith'in tokatına yaptığı gönderme ve daha birçok unutulmaz an geceye damga vurdu.
2022 Oscar Ödülleri ise üç yılın ardından ilk kez sunuculu olarak gerçekleştirilmiş ve Jimmy Kimmel törenin sunucusu olmuştu. Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı.
2023 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ
UNUTULMAZ OSCAR ANI
Jimmel, 2017 yılında sunuculuk yaptığı esnada Oscar tarihine damga vuran bir an yaşanmıştı. En İyi Film Oscar’ının Spotlight filmi yerine La La Land olarak açıklanması ve zarfların karışması uzun süre gündem olmuştu.
2024 OSCAR ÖDÜLLERİ İÇİN EN İYİ FİLM TAHMİNLERİ
96. Oscar Ödülleri 10 Mart 2024'te sahiplerini bulacak. Hangi filmlerin Oscar yarışında yer alacağı konuşulmaya başlandı bile. ScreenRant 2023 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmleri sıraladı. Filmler arasında Cannes'da en uzun süre alkışlanan Dolunay Katilleri ve yılın en çok gişe hasılatı elde eden filmi Barbie bulunuyor. İşte 2024 Oscar Ödülleri'nde En İyi Film dalında aday gösterilebilecek filmler....
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