30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne geri sayım

Festival Yürütme Kurulu Başkanı Menderes Samancılar ise kendilerine destek veren kent halkına ve gazetecilere teşekkür ederek, görkemli ve etkili bir festival yapmak için çalıştıklarını dile getirdi

Festival Yönetim Kurulu Üyesi Nebil Özgentürk de festivale birçok ünlü ismin katılacağını belirterek, "Yapılacak film gösterimlerine katılım yoğun olacaktır. İzdiham olsun, Adanalılar sinemayı şenlik haline getirsin. Festivalde Yılmaz Güney de unutulmadı. 9 Eylül'de ölüm yıl dönümüydü. Yılmaz'a adanmış özel gösteriler ve paneller olacak." dedi. Toplantıya, Festival Yönetim Kurulu üyeleri İsmail Timuçin, Hüseyin Orhan ve Mahmut Göğebakan da katıldı.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI'NIN FİNALİSTLERİ BELLİ OLDU