Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 - 24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin afişi yayınlandı.



Afiş, bir yandan yönetmenlerin değişen bakış açılarını, bir yandan da izleyicinin çeşitliliğini sembolize ederken; insan gözü ve objektif arasında köprü kurarak, sizleri dünyayı yepyeni bir biçimde algılamaya davet ediyor. Yapay zeka kullanılarak üretilen afiş, grafik tasarımcı Emre Koç imzası taşıyor.



Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl da Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması, Belgesel Film Yarışması, Uluslararası Kısa Film Yarışması, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması ve Adana Kısa Film Yarışması bölümleri yer alacak.

