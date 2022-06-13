İstanbul Caz Festivali TikTok'ta genç yetenekleri arıyor

İstanbul Kültür Sanat Vakfı resmi eğlence partneri TikTok ile 29. İstanbul Caz Festivali ’nde sürprizler yapacak. 25 Haziran-7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek festivalin ‘Parklarda Caz’ serisi kapsamında, 1 Temmuz Cuma akşamı 21.00'de Karaköy Sahil Parkı’nda TikTok Sahnesi kurulacak. Festival takipçileri, müzisyenler ve TikTok içerik üreticileri, festivalin yeşille cazı bir araya getiren serilerinden ‘Parklarda Caz’ın bu bölümünde ilk defa bir araya gelecek. Müzisyen Ceren Gündoğdu ve ekibinin çok sevilen TikTok hitlerine yepyeni bir caz yorumu getireceği sahne, genç yetenekleri de ağırlayacak.

EN YARATICI DÜETLER SAHNEDE SESLENDİRİLECEK



Gündoğdu, TikTok’a uyarlayarak yeniden yorumladığı şarkısıyla takipçilerini düete davet etti. 15 Haziran’a kadar müzisyenin TikTok Türkiye hesabı üzerinden paylaştığı videoya #gösteribaşlasın etkiletiyle eşlik eden en yaratıcı müzisyenler, festival ekibi tarafından seçilerek Parklarda Caz TikTok Sahnesi’ne çıkma şansı yakalayacak.



Dijital dünyanın yeni izleyicilerini ve yetkinliklerini caz müziğe kazandırmak ve başarılı genç müzisyenleri profesyonel müzik dünyasıyla tanıştırmak için yepyeni bir kapı aralayacak bu özel konsere yoğun katılım bekleniyor.



Gündoğdu bu iş birliğinin önemini, “Şarkı söylemek, enstrüman çalmak ve müziğinin ulaşmasını istediğin yere ulaşması için sabretmek bir sevgi sınavı. Dijital dünyanın yeteneklerinin, bu sınavı geçip sahneye adım atması fikri beni çok heyecanlandırıyor. Müziğin birleştirici gücü, bu iş birliğiyle daha da hissedilir hale geldi. Sabırla, sevgiyle ve keyifle üreten tüm yeteneklerin sahneyle buluşması için sabırsızlanıyorum” sözleriyle vurguladı.

