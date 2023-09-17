7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Haksızlık karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Tüm baskılara rağmen siz sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İzmir’in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacak” dedi.

Soyer, 7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nin açılışını Agora Arkeolojik Kazı Alanı'nda yaptı. Edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturan festivalin açılışına festivalin onur konuğu yazar İnci Aral’ın yanı sıra edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı.

Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle teması “Edebiyat Cumhuriyettir” olarak belirlenen festivalin direktörlüğünü Haydar Ergülen yaptı.