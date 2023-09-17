7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl yedincisini düzenlediği Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali başladı. Açılış töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, “Sizin kaleminiz yazdığı için umut yeşerecek. Haksızlık karşısında direndiğiniz için hayat akmaya devam edecek. Tüm baskılara rağmen siz sanata sırt çevirmediğiniz için sonunda iyilik kazanacak. İzmir’in kucağı sanata ve sanatçıya daima açık olacak” dedi.
Soyer, 7. Uluslararası İzmir Edebiyat Festivali’nin açılışını Agora Arkeolojik Kazı Alanı'nda yaptı. Edebiyat dünyasının önemli isimlerini İzmir'de buluşturan festivalin açılışına festivalin onur konuğu yazar İnci Aral’ın yanı sıra edebiyat dünyasının önemli isimleri katıldı.
Cumhuriyet’in 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle teması “Edebiyat Cumhuriyettir” olarak belirlenen festivalin direktörlüğünü Haydar Ergülen yaptı.
20 EYLÜL'E KADAR SÜRECEK
20 Eylül’e kadar sürecek 7. İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali’nde bu yıl Güney Afrika, Makedonya, İran ve Almanya’dan da edebiyatçılar katılıyor.
Bunun yanı sıra festivalde Hüsnü Arkan, İsmail Saymaz, Erdal Güney, Özgür Zeybek, Ahmet Önel, Kaan Eminoğlu, Enver Topaloğlu, Barış İnce, İlhan Atasoy, Erol Tufan, Emine Sevgi Özdamar, Şermin Yaşar, Işıl Madak Kaya, Mehmet Atilla gibi isimler yer alıyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi'nin (APİKAM) düzenlediği festival; Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi, Ahmet Piriştina Kent Arşivi, Gençlik Tiyatrosu, Bornova Aşık Veysel Amfi Tiyatro, AGORA Ören Yeri ve Kültürpark’ta yapılıyor.
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