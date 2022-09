74. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Dram dalında en iyi yönetmen: Squid Game, Hwang Dong-hyuk – Red Light, Green Light Komedi dalında en iyi yönetmen: MJ Delaney , Ted Lasso – No Weddings And A Funeral Dram dalında en iyi senaryo: Jesse Armstrong, Succession Komedi dalında en iyi senaryo: Quinta Brunson, Abbott Elementary, Pilot Komedi dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Sheryl Lee Ralph, About Elementary Komedi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Brett Goldstein, Ted Lasso Dram dalında en iyi yardımcı kadın oyuncu: Julia Garner, Ozark Dram dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu: Matthew Macfadyen (Succession)

Mini dizide en iyi senaryo:



Mike White, The White Lotus



Mini dizide en iyi yönetmen:



The White Lotus, Mike White



Mini dizide en iyi kadın oyuncu:



Amanda Seyfried (The Dropout)



Mini dizide en iyi erkek oyuncu:



Michael Keaton, Dopesick



Mini dizide en iyi yardımcı kadın oyuncu:



Jennifer Coolidge The White Lotus



Mini dizide en iyi yardımcı erkek oyuncu:



Murray Bartlett, The White Lotus