ABD'lilerin yarısı Hollywood'daki oyuncu ve senaristlerin grevini destekliyor

63 yıl sonra ilk kez Hollywood'da hem senaristler hem de oyuncular aynı anda grevde. Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile ortaklaşa yaptığı ankette, vatandaşların, oyuncu ve senaristlerin grevine dair bakış açısı değerlendirildi.

Anket, 7-11 Eylül tarihlerinde 1146 kişi ile yapıldı. Katılımcıların yüzde 50'si greve sahip çıkarken, yüzde 40'ı olayla ilgilenmediğini ve yaklaşık yüzde 10'u ise grevi desteklemediğini belirtti. Anket, greve desteği oy verilen siyasi parti bağlamında da ölçtü.

Demokratların yüzde 70'inin greve sempati duyduğunu kaydedilirken, Cumhuriyetçilerin ise yaklaşık yüzde 40'ı sempatisini açıkladı.

