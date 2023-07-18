Adana Altın Koza Film Festivali'nde onur ödüllerinin sahipleri belirlendi

Adana Altın Koza Film Festival komitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl verilecek onur ödüllerinin sahipleri belirlendi. Onur ödüllerine Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimleri Cihan Ünal ve Perran Kutman layık görüldü.



Yürütme Kurulu Başkanlığını Menderes Samancılar’ın üstlendiği festivalde, "Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Belgesel Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması" ve "Adana Kısa Film Yarışması" bölümleri yer alacak.



Merve Dizdar'a Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü getiren Nuri Bilge Ceylan imzalı "Kuru Otlar Üstüne" filmi, Altın Koza Film Festivali'nde gösterilecek.



Film, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak. Festival, 18-24 Eylül'de gerçekleştirilecek.