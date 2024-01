Adana Kozan'da mahalle sanat sokağına döndü

Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan esnaf Soner Özev, ilçenin bazı noktalarında bir dönüşüm hareketi başlatmak için sosyal medyadan gönüllülere çağrıda bulundu. Gönüllülerin desteğiyle gruplar halinde yaklaşık bir aydır ilçedeki cadde, sokak ve okul duvarları kente uygun renk ve simgelerle boyayarak ilçeyi güzel bir görünüme kavuşturuyor.



"BİR KİŞİ İLE BAŞLADI, ONLARCA KİŞİ OLDUK"

Esnaf Soner Özev, ilçenin girişindeki büyük değişimin çok güzel tepkiler aldığını belirterek, “Kozan’ın en eski mahallerinden biri Mahmutlu Mahallesi. Buralar çok kötüydü. Sosyal medyada aktif kullanıcıyım ve başka yerlerde görüyordum, ‘Neden olmasın’ dedim. Sosyal medyadan çağrı yaptım ve ilçemizde her sektörden gönüllüler boyaları ve fırçaları ile bu projeye destek verdiler. Kozan’a gelen Kozan tarihini, güzelliklerini görsün istedik. Onun için Kozan Kalesi ve insanların fotoğraf çekilebileceği alanlar oluşturduk. Kaldırımları, duvarları gönüllü arkadaşlar ile tamamlıyoruz. Bir kişi ile başladık her geçen gün artıyoruz ve Kozan’ı seven herkes destek veriyor” dedi.