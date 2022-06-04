Aileler ve Çocuklar “Yaratıcı Çocuk Festivali”nde Buluştu

Festival, neşeli korteji ile renkli görüntüler oluştururken; mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları, yüz boyama köşeleri, sihirbazlar ve önemli markaların stand etkinlikleriyle de benzersiz bir deneyimi Maçka Küçükçiftlik Parkı’na taşıdı. “Eğlence, eğitim ve atölyeler” olmak üzere 3 temel etkinlikten oluşan festival çocukların yanı sıra anne ve babalara da hitap ediyor. Atölyelerde, sanat, enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi bir çok konuda çocuklar, hem eğleniyor hem de öğrenerek festivalin keyfine varıyorlar.



Süper kahramanlar teması ile bu yıl farklı bir konsept oluşturulan festivalde çocuklar, ülkesini ve dünyayı, bilim, sanat, spor yoluyla değiştirebilmiş Einstein, Osman Hamdi Bey, Charlie Chaplin, Galileo gibi 10 önemli ismin özel çizimlerinin basılı olduğu pelerinlerini takarak renkli görüntüler oluşturdular.



5 Haziran Pazar günü akşamına kadar sürecek “Yaratıcı Çocuk Festivali” inde 30’un üzerinde konser ve eğlenceli gösterilerle çocuklar ve aileler; eğlenmenin tadını çıkaracaklar

“Her çocuk kültür ve sanata ulaşmalı”



Festivalin, çocuklara saygı duyulan, onlara layık olmaya çalışan bir yaklaşım ile doğduğunu dile getiren Yaratıcı Çocuk Festivali Kurucusu Derya Topçu “Bu festivalin ana amacı ülkemizin tüm çocuklarının kültür ve sanata erişimini sağlayabilmek. İki yıl sonra gerçekleştirdiğimiz festival ülkemizin en büyük açık hava festivalidir. Aile boyu eğlence ve seçkin atölyelerle farklılığını yansıtmaktadır. Atölyelerin hepsi özenle hazırlandı. 45 tane atölyemiz var. Çocuklar istediği atölyeye girer eğlence ve deneyim yoluyla heybelerine bir farkındalık koyar ve çıkar. Umarım bu iki gün tüm aileler ve çocuklarının içindeki yaratıcılığı keşfedecekleri bir festival olur” dedi.



“Ünlü isimler söyleşi sahnelerinde”



Festivalin ilk gününde gerekleşen söyleşi seansında Kırmızı Çocuklar Derneği Başkanı Simay Bülbül izleyicilere koruyucu ailelik hakkında bilgiler aktarırken, Tanem Sivar’ın ‘Çocuktan Çocuğa Renkler’ projesi ile çocuklardaki sosyal sorumluluk bilincinin önemi de anlatıldı. Bu söyleşilerde Yasemin Özilhan, Ece Vahapoğlu gibi ünlü isimler de yer aldılar.



Ebeveynlere, kendileri için oluşturulan söyleşi sahnesinde; Sunay Akın, Dr. Özgür Bolat, Şermin Yaşar, Ceyda Düvenci, Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Prof. Dr. Selçuk Şirin, Prof. Dr. Bedirhan Üstün gibi konularında uzman isimleri dinleme fırsatı da sunuldu.



Yaratıcı Çocuk Festivali’nin ana sponsoru olan dünyanın yazı ve boyama gereçlerindeki lider markası Faber-Castell Adel Kalemcilik Pazarlama Direktörü Nazlı Soylu ise; “Çocukarımızın yaratıcılıklarına ve hayal güçlerine alan açan birçok ürüne sahip olmakla beraberyaratıcı potansiyeli açığa çıkarmaya yönelik ürüblerini geliştirmeye ve bu alandaki projeleri tasarlamaya devam ediyor. Yaratıcı Çocuk Festivali ana spornsorluğumuz kapsamında, pek çok farklı atölye çalışmalarımız ve artırılmış gerçeklik teknolojisi ile çocukların yaratıcılıklarınız cesaretlendirmeye ve onlara ilham vermeye devam ediyoruz” dedi.



Yaratıcı Çocuk Festivali’nde; EnerjiSA, Pınar Kido, Bahçeşehir Koleji, İstek Vakfı, Nestle, Ozmo, Redoxon Kids, doremusic, CarrefourSA, Tüvtürk, sigortaladım.com, Aptamil, Hipp, Beko, Dimes, odeabank, Orkid, Parentswiser, Pritt, Tefal gibi önemli markalar da sponsor olarak yer alıyorlar.