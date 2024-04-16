Ajda Pekkan'ın stadyum konserine geri sayım

Şarkıcı Ajda Pekkan, 12 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda "Ajda ve Arkadaşları" başlıklı konserde sahne alacak.



Konser heyecanını sosyal medya hesabından paylaşan sanatçı, ilk kez stadyumda sahne alacağını belirterek, "Tabii ki kim bu arkadaşlar diye merak ediyorsunuz. Çok sevdiğim arkadaşlarım, gönlüme dokunan sesler diye ufak bir tüyo vereyim. İlerleyen zamanlarda detayları öğrenmiş olacaksınız. Uzun soluklu kariyerimde bir ilk olması bakımından da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu konserini çok önemsiyorum ve büyük heyecan içinde hummalı bir hazırlık sürecindeyiz." ifadelerini kullandı.



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