Almanya'da müzisyen Dimitri Kantemir’in bestelediği eserlerden oluşan konser düzenlendi

Berlin Yunus Emre Enstitüsü ve Bergama Müzesi İslam Sanatı Müzesi Dostları işbirliğiyle düzenlenen "Dimitrie Kantemir'in Müziğinde Doğuyla Batının Buluşması" adlı konserde, 17. yüzyıl Moldova bölgesinin türkülerini ve halk müziğini de içeren zengin bir repertuvar sunuldu.



Konserde, kemençeyi Derya Türkan, kanunu Serkan Mesut Halili, theorbayı Daniel Kurz ve violayı da Gambayı Christiane Gerhardt çaldı. Dilek Türkan da bazı eserlere vokal olarak eşlik etti.

Çok sayıda Alman tarih ve musiki severin katıldığı konser öncesi Prof. Klaus Kreiser, "Osmanlı Kimliği" hakkında bir sunum yaptı.



Berlin Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Samet Kapısız, burada yaptığı açıklamada, kurum olarak 10 yılı aşkındır Almanya'da etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Güzel geçen etkinliğimiz, gerek Alman gerek Türk toplumu tarafından yoğun ilgi gördü. Bundan sonraki süreçte de ilgili kurumlarla işbirliğimizi geliştirerek etkinlik sayımızı da artıracağız." ifadesini kullandı.



Kapısız, Kantemir’in besteci olarak önemini oluşturduğu nota sistemiyle pek çok yapıtı notaya dökerek ölümsüzleştirdiğine dikkati çekti.